Xiaomi показала бюджетный телевизор со 100-дюймовым 4K-экраном

Компания Xiaomi анонсировала свой новый 100-дюймовый телевизор Mi TV S Pro 100, который уже поступил в продажу на платформе JD. Устройство отличается высоким качеством изображения и звука, а также низкой ценой для такого телевизора всего в 18 тыс. юаней (около 234,7 тыс. руб.), сообщает портал ITHome.

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Mi TV S Pro 100 оснащен 4К-экраном диагональю 100 дюймов с 384 зонами локального затемнения и частотой обновления изображения 144 Гц. Заявленная яркость экрана достигает 1000 нит. Также отмечается, что телевизор поддерживает форматы Dolby Vision и Dolby Atmos, а также технологии MEMC и AMD FreeSync, что обеспечит плавную и четкую картинку в видеоиграх.

За производительность телевизора отвечает четырехъядерный процессор Cortex-A73 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Mi TV S Pro 100 имеет модуль Wi-Fi 6 и порты HDMI 2.1 и 2.0, USB 2.0 и 3.0 для подключения различных внешних устройств.