Телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел умирающую звезду в созвездии Лиры

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделали снимки последних стадий жизни далекой звезды. Она находилась на расстоянии 2600 световых лет от Земли, в созвездии Лиры.

© The University of Manchester

На фотографиях можно увидеть структуру из светящегося газа в форме бублика, известную как Туманность Кольцо. Она возникла, когда умирающая звезда выбросила большую часть своего вещества в космическое пространство. Аналогичная судьба ожидает Солнце через несколько миллиардов лет.

Изображения с высоким разрешением были получены с камеры ближнего инфракрасного диапазона телескопа (Nircam). Благодаря им ученые смогли рассмотреть не только структуру расширяющейся оболочки туманности, но и внутреннюю область. В центре располагался белый карлик – маленькое, но очень плотное ядро бывшего светила.

Разноцветные полосы в туманности возникли из-за химических элементов, которые излучают свет с разной длиной волны. Анализируя снимки, астрономы надеются узнать больше о сложных процессах, которые формируют структуры туманностей, а также о жизненных циклах звезд и веществах, которые они выбрасывают в космос, сообщает The Guardian.