Ретрогаджет Apple продали на аукционе за 2,7 миллиона рублей

«Этот iPod был куплен за $399 не считая налоги в декабре 2001 года в торговом центре Willowbrook в Плано, штат Техас, в магазине Apple, который был открыт незадолго до выхода iPod. Первый владелец получил его в подарок на Рождество и, нераспаковывая, убрал его в шкаф, где плеер пролежал почти два десятка лет», — гласит описание лота.