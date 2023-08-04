Ретрогаджет Apple продали на аукционе за 2,7 миллиона рублей

Ретро-гаджет Apple продали на аукционе за 2,7 миллиона рублей
В сервисе Rally, позволяющем инвестировать в коллекционные предметы, продали оригинальный iPod 2001 года с памятью на 5 ГБ за рекордную сумму в $29 тыс. (около 2.7 млн руб.). Об этом сообщает портал 9to5mac.
В 2021 году платформа выпустила 5 тыс. акций данного iPod стоимостью $5 за одну бумагу. Общая стоимость акций составила $25 тыс. Однако в августе неизвестный предложил выкупить устройство и все акции за $29 тыс., то есть на 16% дороже от заявленной ценности. Почти 62% акционеров iPod приняли предложение о выкупе, закрепив сделку.
«Этот iPod был куплен за $399 не считая налоги в декабре 2001 года в торговом центре Willowbrook в Плано, штат Техас, в магазине Apple, который был открыт незадолго до выхода iPod. Первый владелец получил его в подарок на Рождество и, нераспаковывая, убрал его в шкаф, где плеер пролежал почти два десятка лет», — гласит описание лота.
Оригинальный iPod был представлен в 2001 году по цене от $399 (около 37,5 тыс. руб.). Плеер оснащался жестким диском емкостью 5 или 10 ГБ. Слоганом iPod стала фраза, придуманная Стивом Джобсом: «1000 песен у вас в кармане».