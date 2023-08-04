Глава Nothing создал новый бренд для бюджетных наушников и часов

Компания Nothing, специализирующаяся на выпуске техники в прозрачном корпусе, анонсировала новый дочерний бренд CMF by Nothing. Под этим брендом будут производиться более бюджетные устройства, о чем сообщил основатель и глава Nothing Карл Пэй в своем видеообращении.

© Nothing Tech

Суббренд CMF расшифровывается как «Color, Material, and Finish», то есть «цвет, материал и отделка». Как заявил Пэй, новый бренд создан для того, чтобы предложить устройства с интересным дизайном по бюджетной цене для более широкой группы покупателей.

Первыми продуктами CMF станут беспроводные наушники и умные часы, которые будут представлены в этом году. У суббренда будет своя независимая команда инженеров.

Пэй также отметил, что Nothing сумела привлечь $96 млн инвестиций, которые будут использованы для раскрутки нового бренда и разработки первых устройств CMF.