Глава Nothing создал новый бренд для бюджетных наушников и часов

Компания Nothing, специализирующаяся на выпуске техники в прозрачном корпусе, анонсировала новый дочерний бренд CMF by Nothing. Под этим брендом будут производиться более бюджетные устройства, о чем сообщил основатель и глава Nothing Карл Пэй в своем видеообращении.