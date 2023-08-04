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Google начнёт предупреждать пользователей об утечке их личных данных в Сеть

Google внедряет новые инструменты безопасности, чтобы помочь пользователям защитить свои личные данные.

Google начнет предупреждать пользователей об утечке их личных данных
© Unsplash

Так, компания анонсировала функцию, которая будет предупреждать пользователей о возможной утечке их личных данных в Интернет.

Нововведение будет работать в поисковой системе Google, автоматически проверяя введённые пользователем данные, такие как адрес электронной почты или пароль, на предмет их утечки.

Если система обнаружит, что они ранее утекли, система предупредит пользователя и предложит рекомендации по усилению безопасности.

Кроме того, Google вводит новый раздел «Безопасность и конфиденциальность» в настройках аккаунта, где пользователи смогут управлять своими настройками конфиденциальности и безопасности в одном месте.

Отметим, что эти нововведения являются частью усилий Google по укреплению защиты данных пользователей и повышению осведомленности в вопросах конфиденциальности.

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