Новая Windows лишилась голосового помощника

Компания Microsoft окончательно отключила голосовой помощник Cortana в Windows 11. Об этом сообщает портал Windows Latest.

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Поддержка Cortana уже прекращена в новых сборках Windows 11 Insider для разработчиков. Также некоторые пользователи стабильных версий Windows 11 сообщают, что ассистент перестала работать у них после обновления приложения Microsoft Store.

При открытии приложения Cortana появляется предупреждение, что оно устарело и больше не поддерживается в Windows 11. Вместо него Microsoft предлагает использовать новый ИИ-ассистент Windows Copilot, который интегрирован в операционную систему, а также чат-бот Bing.

Cortana пока еще доступна в мобильных приложениях Outlook, Teams и Teams Room для Android, а также в Windows 10. Однако еще в июне Microsoft рассказала о своих планах полностью избавиться от Cortana в ближайшее время и сосредоточиться на развитии Windows Copilot, который должен стать более продвинутым и функциональным ИИ-помощником.