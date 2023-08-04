Новая Windows лишилась голосового помощника

Компания Microsoft окончательно отключила голосовой помощник Cortana в Windows 11. Об этом сообщает портал Windows Latest.
Поддержка Cortana уже прекращена в новых сборках Windows 11 Insider для разработчиков. Также некоторые пользователи стабильных версий Windows 11 сообщают, что ассистент перестала работать у них после обновления приложения Microsoft Store.
При открытии приложения Cortana появляется предупреждение, что оно устарело и больше не поддерживается в Windows 11. Вместо него Microsoft предлагает использовать новый ИИ-ассистент Windows Copilot, который интегрирован в операционную систему, а также чат-бот Bing.
Cortana пока еще доступна в мобильных приложениях Outlook, Teams и Teams Room для Android, а также в Windows 10. Однако еще в июне Microsoft рассказала о своих планах полностью избавиться от Cortana в ближайшее время и сосредоточиться на развитии Windows Copilot, который должен стать более продвинутым и функциональным ИИ-помощником.
Cortana — это голосовой ассистент с элементами искусственного интеллекта от Microsoft, который работал в сервисах компании, Windows Phone 8.1, Windows 10 и 11, а также Xbox. Помощника впервые представили в 2014 году в качестве альтернативы Siri от Apple.