Эксперты ООН предупредили о дефиците воды в мире к 2071 году
В 2071 году человечество может столкнуться с дефицитом воды, об этом предупредили эксперты ООН в отчете Программы организации по окружающей среде (ЮНЕП).
По мнению специалистов, причиной масштабной проблемы является изменение климата. Согласно прогнозу, к 2071-му запасы воды на планете сократятся на треть, в то время как к 2050 году только в Соединенных Штатах население увеличится примерно до 404 миллионов человек.
«Проблема не в нехватке воды, а в том, чтобы она находилась в нужном месте», – подчеркнул эксперт по экосистемам Программы ООН по окружающей среде Лис Маллин Бернхардт.
Ученые полагают, что с дефицитом воды столкнутся около 40 миллионов человек, которые проживают в семи американских штатах в районе бассейна реки Колорадо, а также около пяти миллиардов во всем мире. Среди них жители стран Ближнего Востока Северной Африки, Средней Азии, а также Индии, Южной Кореи, Румынии, Молдовы, Венгрии и Австралии.