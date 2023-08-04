Эксперты ООН предупредили о дефиците воды в мире

В 2071 году человечество может столкнуться с дефицитом воды, об этом предупредили эксперты ООН в отчете Программы организации по окружающей среде (ЮНЕП).

По мнению специалистов, причиной масштабной проблемы является изменение климата. Согласно прогнозу, к 2071-му запасы воды на планете сократятся на треть, в то время как к 2050 году только в Соединенных Штатах население увеличится примерно до 404 миллионов человек.

«Проблема не в нехватке воды, а в том, чтобы она находилась в нужном месте», – подчеркнул эксперт по экосистемам Программы ООН по окружающей среде Лис Маллин Бернхардт.