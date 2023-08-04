Названа возможная дата начала продаж iPhone 15

Сразу несколько источников сообщают, что американские операторы связи попросили своих сотрудников не брать отгул 13 сентября в связи с предстоящим анонсом некоего смартфона. По всей видимости речь идет о презентации iPhone 15, пишет портал 9to5mac.

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В случае, если Apple представит новые iPhone 13 сентября, предзаказы на смартфоны начнут принимать в пятницу, 15 сентября, а официальные продажи начнутся через неделю, 22 сентября. Для сравнения: презентация iPhone 14 состоялась 7 сентября, предзаказы на смартфоны открыли через два дня, а официальный релиз в магазинах прошел 16 сентября.

Согласно прежним утечкам, iPhone 15 Pro может оказаться дефицитным, в связи с чем Apple не исключает перенос начала продаж старших моделей. В прошлом году продажи iPhone 14 Plus начались почти на месяц позже по сравнению с другими версиями из-за проблем с поставками. Похожая задержка произошла и в 2020 году, которая повлияла на запуск iPhone 12 Pro Max и 12 mini.