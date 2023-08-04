Количество подписчиков платных сервисов Apple превысило 1 млрд

Apple опубликовала финансовый отчёт по итогам третьего квартала 2023 финансового года (в США финансовый год длится с 1 октября по 30 сентября, третий квартал завершается 1 июля). Компания сообщила о росте чистой прибыли за квартал на 2,3% год к году, до $19,9 млрд. По итогам девяти месяцев текущего финансового года показатель, напротив, сократился на 6,4% в годовом выражении и составил $74 млрд.

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Квартальная выручка Apple уменьшилась на 1,4% — до $81,8 млрд. За три квартала показатель уменьшился на 3,4% — до $293,8 млрд.

В третьем квартале выручка от продаж iPhone снизились на 2,4%, до $39,67 млрд против $40,67 млрд годом ранее. Доходы от реализации компьютеров Mac упали на 7,3%, до $6,84 млрд с $7,38 млрд, планшетов iPad — на 19,8%, до $5,79 млрд с $7,22 млрд. При этом доходы от носимых устройств, аксессуаров и устройств для дома, куда входят Apple Watch и Air Pods, выросли на 2,5%, до $8,28 млрд, по сравнению с $8,1 млрд за аналогичный период прошлого года.

Квартальная выручка сервисов, включая App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud, достигла рекордных $21,21 млрд, увеличившись с $19,6 млрд годом ранее.

«В июньском квартале у нас был рекордный доход от услуг, благодаря более чем 1 млрд платных подписок, и мы наблюдали продолжающийся рост на развивающихся рынках благодаря высоким продажам iPhone», — пояснил генеральный директор Apple Тим Кук, его слова приводятся в пресс-релизе Apple.