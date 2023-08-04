45% россиян назвали себя зависимыми от гаджета и интернета

Почти половина россиян (45%) считает себя зависимыми от гаджетов и интернета, при этом каждый восьмой (13%) уверен в наличии зависимости. Пятая часть участников опроса однозначно не видит у себя таких признаков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование SuperJob.

Чем младше респонденты, тем чаще они отмечают у себя симптомы цифровой зависимости: среди опрошенных младше 34 лет доля таких людей составила 57%, тогда как среди участников опроса старше 45 лет — 37%. Среди женщин больше доля тех, кто считает себя зависимыми.

Больше трети россиян стараются время от времени отдыхать от гаджетов и интернета: 15% сознательно отказываются от них на несколько часов ежедневно, 10% — несколько раз в неделю, 8% — несколько раз в год. 5% опрошенных рассказали, что устраивают диджитал-детокс несколько раз в год, а 1% — раз в несколько лет.

Те, кто не отдыхают от гаджетов объясняют это тем, что не могут остаться без связи. Некоторые воспринимают гаджеты и интернет как естественную среду обитания.