Дроны будут проверять мусорные полигоны на вредные запахи и риски возгорания

С этого года дроны будут не только следить за наполняемостью мусорных полигонов, но еще и оценивать риск возгораний и концентрацию загрязняющих веществ. Такие работы планирует провести Российский экологический оператор (РЭО), который контролирует работу с бытовыми отходами в стране.

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"Когда мы начали разрабатывать федеральную схему обращения с отходами, то запросили информацию в регионах, что у них происходит с полигонами: мощности, остаточные емкости и сколько времени они будут еще работать", - рассказал журналистам заместитель гендиректора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

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Позже полученную информацию в РЭО сравнили с данными со спутников, и тогда специалисты зафиксировали большое количество расхождений. "Мы видим, что полигон переполнен, но нам предоставляется другая информация", - отметил Макрушин. Но даже по имеющимся данным было понятно, что многие полигоны исчерпаны или близки к исчерпанию, а больше вывозить отходы некуда. В итоге после прошлогодней проверки дронами 496 полигонов в 62 регионах специалисты нашли более 3 тыс. нарушений, в том числе: выход отходов за границы участка, отсутствие ограждений, тления и возгорания.

В этом году РЭО планирует создать цифровые двойники 100 полигонов и установить на беспилотники газоанализаторы и тепловизоры. Газоанализаторы будут фиксировать концентрацию выделения загрязняющих веществ, а тепловизоры позволяют устанавливать нахождение возгораний и птиц (что особенно важно для полигонов рядом с аэропортами).

Также специалисты начнут применять удаленный мониторинг с помощью дронопортов в рамках проекта воздушного мониторинга полигонов. Сейчас такую технологию используют для оперативного мониторинга строительства и эксплуатации объектов.

"В нашей отрасли технология уже протестирована на полигоне Нижегородской области в течение трех дней. В 2023 году мы планируем увеличить период тестирования до пяти месяцев. В 2024 году мы планируем тиражировать опыт и оборудовать часть объектов отечественными дронопортами и дронами в рамках реализации Национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС)", - сообщил заместитель гендиректора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Дронопорт с беспилотником устанавливается в любом регионе, а управление квадрокоптером, который совершает облет полигона в области, происходит в любой другой точке. Данные с беспилотника передаются в режиме реального времени.

Исполнительный директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин считает, что дроны действительно позволяют оценить объем и поверхностно оценить состав отходов.