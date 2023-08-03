В Новгороде нашли средневековую «настолку»

На раскопках в центре Великого Новгорода обнаружили древнюю «настолку» — «Мельницу».

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Археологи обнаружили на Троицком раскопе в центре Великого Новгорода редкую настольную игру «мельница».

По месту находки ученые предварительно датировали её XIV-XV веками. Фишек, которые обычно использовались при игре в «Мельницу», пока не нашли.

Работы на Троицком XVII раскопе, расположенном к югу от новгородского кремля, начались в июле. За это время ученые и волонтеры обнаружили там средневековые берестяные грамоты, различные монеты, украшения и множество бытовых вещей, в том числе коллекцию турецких курительных трубок XVIII века.