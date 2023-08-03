В LG показали свой первый беспроводной телевизор

Южнокорейская компания LG объявила о запуске своего первого беспроводного 97-дюймового телевизора под названием Signature OLED M. Сообщение об этом появилось на сайте бренда.

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Уникальная особенность LG Signature OLED M заключается в том, что он не требует никаких проводных подключений, кроме кабеля питания. Все остальные сигналы передаются на телевизор через специальную внешнюю приставку Zero Connect Box, которая использует фирменный беспроводной протокол LG Zero Connect.

Телевизор LG Signature OLED M оснащается OLED-панелью диагональю 97 дюймов с разрешением 4K и частотой обновления до 120 Гц.

Приставка Zero Connect Box в свою очередь имеет все необходимые порты: HDMI 2.1, USB, Wi-Fi, LAN и Bluetooth, обеспечивающие работу с игровыми консолями, медиаплеерами, кабельным ТВ и другими внешними устройствами. Проприетарный беспроводной протокол LG Zero Connect позволяет передавать на телевизор изображение в разрешении 4K с частотой обновления до 120 Гц, а также звук при условии, что расстояние между телевизором и приставкой не превышает 10 метров, а антенна направлена на экран.

LG утверждает, что скорость передачи данных по протоколу LG Zero Connect в 3 раза выше, чем по стандарту Wi-Fi 6E. Также поддерживается передача сигнала в форматах Dolby Vision и Dolby Atmos. LG также пообещала в будущем выпустить беспроводные телевизоры с 77- и 83-дюймвыми экранами.