Топовый iPhone подешевел в России

Стоимость флагманского смартфона iPhone 13 Pro Max опустилась в России до 100 тыс. руб. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

Согласно исследованию портала, премиальный флагман Apple 2021 года все еще остается популярным. Изначально iPhone 13 Pro Max поступил в продажу в России по цене от 110 тыс. руб, а теперь смартфон предлагается на 10 тыс. дешевле. В некоторых случаях удается найти его по гораздо более низким ценам.

iPhone 13 Pro Max оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Super Retina XDR с технологией ProMotion, позволяющей отрисовывать картинку на экране с частотой до 120 Гц. За производительность устройства отвечает чипсет Apple A15 Bionic с поддержкой сетей пятого поколения. Данная модель получила систему из трех 12-мегапиксельных камер: основной, ультраширокоугольной и телеобъектива с тройным оптическим приближением.