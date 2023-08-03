Компания Infinix показала бюджетную альтернативу Nothing Phone

Компания Infinix представила новый смартфон GT 10 Pro с полупрозрачным корпусом и подсветкой. Устройство отдаленно напоминает Nothing Phone, сообщает портал GSMArena.

Смартфон получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. За производительность устройства отвечает чип MediaTek Dimensity 8050, изготовленный по 6-нанометровому техпроцессу, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Также отмечается наличие разъема для карт памяти формата microSD.

Основная камера GT 10 Pro имеет разрешение 108 Мп и диафрагму f/1,75, а фронтальная — 32 Мп. Смартфон может снимать видео в разрешении до 2K при 30 кадрах в секунду или в Full HD при 60 FPS. Также на задней панели разместили два вспомогательных сенсора со скромным разрешением по 2 Мп каждый.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Новинка во многом схожа с Infinix Note 30 VIP, однако его основным отличием является дизайн. GT 10 Pro получил прозрачную заднюю крышку аналогичную Nothing Phone, а также настраиваемую систему mini-LED подсветки на блоке камер.