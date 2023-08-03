Представлена бесшумная гитара с умными функциями NATASHA

Новая умная гитара, созданная компанией Natasha Guitars из Шэньчжэня, представляет собой инструмент, изготовленный из бамбука.

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Он оснащён встроенным звуковым процессором, предлагающим различные пресеты тонов, встроенные эффекты, управление через приложение и беспроводной выход.

Модель NBSG, которая уже доступна на сайте компании по цене $499, вдохновлена Солнечной системой, с маркерами на ладах, представляющими её планеты.

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Однако наиболее заметной особенностью инструмента является его сходство с отличными «тихими» гитарами Yamaha, как по общему внешнему виду, так и по предлагаемой технологии.