Представлена бесшумная гитара с умными функциями NATASHA
Новая умная гитара, созданная компанией Natasha Guitars из Шэньчжэня, представляет собой инструмент, изготовленный из бамбука.
Он оснащён встроенным звуковым процессором, предлагающим различные пресеты тонов, встроенные эффекты, управление через приложение и беспроводной выход.
Модель NBSG, которая уже доступна на сайте компании по цене $499, вдохновлена Солнечной системой, с маркерами на ладах, представляющими её планеты.
Однако наиболее заметной особенностью инструмента является его сходство с отличными «тихими» гитарами Yamaha, как по общему внешнему виду, так и по предлагаемой технологии.
Гитара может подключаться к смартфону или компьютеру через USB для записи без задержек, а также способна передавать аудио высокого качества на совместимые динамики по беспроводу. Её аккумулятор ёмкостью 2000 мАч обеспечивает до 20 часов работы от одного заряда через USB-C.