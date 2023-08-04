Компания Fossibot анонсировала новый смартфон — F102 NFC.

Новинка обещает быть особенно прочной и функциональной на фоне большинства устройств на рынке.

Основная камера смартфона может похвастаться разрешением в 108 Мп. На задней панели также расположен светильник мощностью 3 Вт, способный излучать свет яркостью до 495 люмен. Пользователи смогут выбирать из трёх уровней яркости.

Девайс оснащён ночной камерой с разрешением 20 Мп. Внутри устройства работает процессор Helio G99-SoC, который включает в себя два ядра Cortex A76 и шесть ядер Cortex A55.

Объём оперативной памяти составляет 12 ГБ, а внутренней — 256 ГБ. При желании пользователи могут расширить внутреннюю память за счёт использования карты памяти.

F102 получил 6,58-дюймовый дисплей с разрешением 1080 x 2408 пикселей и максимальной частотой обновления 120 Гц. Встроенный аккумулятор имеет ёмкость 16 500 мАч и поддерживает зарядку мощностью до 33 Вт.