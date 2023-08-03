В Windows 11 заработал встроенный чат-бот

Microsoft выпустила новую сборку Windows 11 Insider Preview Build под номером 22621.2129, в которой появился ассистент Windows Copilot, работающий на базе искусственного интеллекта. Сообщение об этом появилось в блоге компании.

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Windows Copilot — это интеллектуальный помощник, интегрированный в панель задач Windows 11 и работающий на основе чат-бота Bing. Он способен настраивать компьютер, а также выполнять различные творческие задания, например, генерируя тексты.

Ассистент на данном этапе уже может включать темную тему на компьютере, активировать режим «Не беспокоить», делать скриншот, давать выжимку страницы из браузера Edge, а также генерировать текст и изображения.

Однако, как отмечает Microsoft, Windows Copilot в ходе бета-тестирования будет доступен в ограниченном режиме.

Вместе с тем в обновленной Windows 11 появился Dev Drive — специальный раздел жесткого диска в формате ReFS, который обеспечивает повышенную производительность при работе с файлами для разработки, такими как исходный код, кэш пакетов и другими.