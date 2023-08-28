Как оплачивать телефоном вместо карты в 2023 в России

После ухода Google Pay и Apple Pay с российского рынка бесконтактная оплата покупок через смартфон стала гораздо менее популярной — но не исчезла совсем. Способы расплачиваться за покупки телефоном все еще есть, просто с некоторыми ограничениями. Рассказываем, какими сервисами можно пользоваться и кому они доступны.

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SberPay

Платежная система «Сбербанка», которая по умолчанию включена в состав мобильного приложения банка. Она не потребует загрузки каких-либо дополнительных файлов или оформления услуги: достаточно просто зайти в приложение банка и подключить карту «Мир». SberPay поддерживается всеми терминалами для бесконтактной оплаты, но доступен только клиентам «Сбербанка».

Официальное приложение для бесконтактной оплаты, которое работает с картами «Мир» любого банка — в том числе кобейджинговыми. Кроме того, для Mir Pay не обязательно заводить пластиковую карту: вы можете оформить виртуальный «Мир» в приложении вашего банка.

Ближайший аналог Google Pay для всех пользователей смартфонов Samsung. Он перестал поддерживать Visa и Mastercard, но по-прежнему принимает «Мир». Правда, нюанс в том, что Samsung Pay поддерживает только карты, выпущенные официальными банками-партнерами сервиса.