«Одноклассники» запустили новый сервис «Радио FM»
«Одноклассники» запустили сервис «Радио FM», сообщили в пресс-службе соцсети.
Отдельную витрину с радиостанциями теперь можно найти в разделе «Музыка». Она доступна пользователям как в десктопной версии, так и в мобильных приложениях на iOS и Android.
Радио можно слушать без ограничений и в фоновом режиме. Чтобы включить его, достаточно выбрать в меню «Радио FM», а затем — любую радиостанцию из списка. Кроме того, пользователи могут настроить любимые радиостанции и закрепить их в начале списка.
Сейчас в сервисе доступны эфиры почти 50 федеральных радиостанций. Среди них — «Авторадио», ENERGY, «Русское Радио», «Хит FM», «Радио Monte Carlo», «Юмор FM», «Детское радио», MAXIMUM, DFM. А в будущем социальная сеть планирует добавить региональные радиостанции.