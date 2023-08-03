«Одноклассники» запустили новый сервис «Радио FM»

«Одноклассники» запустили сервис «Радио FM», сообщили в пресс-службе соцсети.

Отдельную витрину с радиостанциями теперь можно найти в разделе «Музыка». Она доступна пользователям как в десктопной версии, так и в мобильных приложениях на iOS и Android.

Радио можно слушать без ограничений и в фоновом режиме. Чтобы включить его, достаточно выбрать в меню «Радио FM», а затем — любую радиостанцию из списка. Кроме того, пользователи могут настроить любимые радиостанции и закрепить их в начале списка.