Лаборатории Apple с гарнитурой Vision Pro не пользуются спросом у разработчиков

Журналист Гурман: разработчики неохотно посещают лаборатории с Apple Vision Pro
Apple начала приглашать разработчиков в лаборатории с гарнитурой смешанной реальности Vision Pro в разных городах мира, включая Купертино, Лондон, Мюнхен, Шанхай, Сингапур и Токио. Однако, как сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман на своей странице в Twitter, эти места не пользуются большим спросом среди разработчиков.
Основная цель подобных лабораторий — предоставить разработчикам возможность опробовать гарнитуру Vision Pro и получить помощь от инженеров Apple при создании, тестировании и оптимизации приложений для нового устройства.
Однако для разработчиков из США доступна лишь одна подобная лаборатория, расположенная в Калифорнии. С учетом того, что Apple не компенсирует расходы на поездку, жителям других штатов придется самостоятельно оплатить перелет в штаб-квартиру компании в Купертино. По всей видимости, очень маленький процент от общего числа авторов приложений для Vision Pro готов тратить собственное время и средства для этого.
Причем, как пишет портал MacRumors, многие разработчики пока не видят смысла в приложениях для гарнитуры Vision Pro, которая на старте будет продаваться ограниченным тиражом лишь в США. Также не исключается, что многие приложения пока еще не готовы, из-за чего разработчикам нет необходимости ехать в Купертино.
Релиз гарнитуры Apple Vision Pro планируется в первом квартале 2024 года по цене от $3,5 тыс. (около 324 тыс. руб.).