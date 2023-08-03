Лаборатории Apple с гарнитурой Vision Pro не пользуются спросом у разработчиков

Apple начала приглашать разработчиков в лаборатории с гарнитурой смешанной реальности Vision Pro в разных городах мира, включая Купертино, Лондон, Мюнхен, Шанхай, Сингапур и Токио. Однако, как сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман на своей странице в Twitter, эти места не пользуются большим спросом среди разработчиков.

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Основная цель подобных лабораторий — предоставить разработчикам возможность опробовать гарнитуру Vision Pro и получить помощь от инженеров Apple при создании, тестировании и оптимизации приложений для нового устройства.

Однако для разработчиков из США доступна лишь одна подобная лаборатория, расположенная в Калифорнии. С учетом того, что Apple не компенсирует расходы на поездку, жителям других штатов придется самостоятельно оплатить перелет в штаб-квартиру компании в Купертино. По всей видимости, очень маленький процент от общего числа авторов приложений для Vision Pro готов тратить собственное время и средства для этого.

Причем, как пишет портал MacRumors, многие разработчики пока не видят смысла в приложениях для гарнитуры Vision Pro, которая на старте будет продаваться ограниченным тиражом лишь в США. Также не исключается, что многие приложения пока еще не готовы, из-за чего разработчикам нет необходимости ехать в Купертино.