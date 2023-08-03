В сети появилась секретная программа для включения скрытых функций в Windows

Приложение компании Microsoft под названием StagingTool, которое дает возможность сотрудникам корпорации включать экспериментальные и скрытые функции операционной системы Windows 11, случайным образом оказалось в сети. Программу слили во время онлайн-мероприятия Bug Bash, на котором компания собирает обратную связь от тестировщиков, сообщает The Verge.

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Приложение StagingTool попало в руки пользователей благодаря утечке информации от одного из участников Bug Bash, который поделился ссылкой на него в своем аккаунте в Twitter. Спустя несколько часов после этого Microsoft деактивировала ссылку, но к тому времени оно уже было загружено множеством пользователей и начало распространяться в сети.

По словам пользователей, StagingTool очень похож на ViveTool — приложение, которое уже давно используется энтузиастами для включения скрытых функций Windows.