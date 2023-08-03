Ученые открыли тайну найденного на морском дне меча крестоносца

Ученые из Управления древностей Израиля выяснили, что меч крестоносца, найденный на дне Средиземного моря недалеко от Израиля, вероятно, упал в воду во время битвы 800-900 лет назад. Об этом сообщает Live Science.

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Водолазы обнаружили средневековый меч, лезвие которого имеет длину в 88 сантиметров и ширину 4,6 сантиметра, в 2021 году во время подводной экспедиции. Оружие было усыпано морскими ракушками и скрыто песком.

С помощью рентгеновского анализа исследователи смогли увидеть оригинальную форму меча, датируемого XII-XIII веком. Они выяснили, что лезвие было погнуто. Учитывая, что оружие не было в ножнах, его, вероятно, повредили во время битвы на море. Это могло произойти во время крестовых походов — серии религиозных войн между христианами и мусульманами, которые развернулись между 1095 и 1291 годами нашей эры.

Авторы исследования отметили, что на данный момент в стране было найдено семь мечей этого периода, большинство из которых обнаружили в море. В то время хороший металл стоил дорого, поэтому потеря меча во время морского сражения могла быть фатальной.