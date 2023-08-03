ИИ-поисковик Google получил большое обновление

Новая поисковая система Google Search Generative Experience (SGE) получает значительное обновление: в нее добавлены изображения и видео. Пользователи, включившие функцию SGE на основе искусственного интеллекта в Search Labs, теперь могут заметить более мультимедийное итоговое окно в верхней части результатов поиска.

Технологический гигант также работает над повышением скорости появления этого окна и над тем, чтобы ссылки в нем были более контекстными. По словам генерального директора компании Сундара Пичаи, SGE пока находится на стадии эксперимента, но «за ней будущее Google Поиска». Он подчеркнул, что эта инновация позволяет Google освободиться от прежних ограничений поиска и открыть новые возможности.