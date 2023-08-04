Samsung уступила Apple на родном рынке

Больше половины молодых людей в Южной Корее предпочли iPhone смартфонам на базе Android. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

© LegoCamera / Shutterstock / Fotodom

Журналисты сослались на исследование Counterpoint Research, согласно которому Apple доминирует на рынке Южной Кореи, родном для компании Samsung. Так, 53 процента пользователей в возрасте до 30 лет выбрали iPhone. Также из опроса следует, что из тех, кто владел смартфоном Apple ранее, лишь 8 процентов перешли на Android-девайсы.

Авторы медиа подытожили, что Samsung уступила молодую аудиторию своему главному конкуренту из США. Показательно, что по статистике 85 процентов жителей страны имели Android-устройство в качестве своего первого смартфона, но затем большая часть пользователей перешла на iPhone. «Поддержка местных брендов, как правило, очень высока, и молодые люди также часто находятся под влиянием своих родителей», — объяснили этот феномен аналитики Counterpoint Research.

Главной причиной перехода с Android-смартфонов на iPhone молодые жители Южной Кореи назвали высокую производительность устройства — такой ответ выбрали 32 процента респондентов. «Удовлетворенность и ожидания от камеры оказали наибольшее влияние на решение о покупке», — заявили авторы отчета. 31 процент потребителей выбрал вариант «Имидж бренда».