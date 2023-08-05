Что медленное моргание означает на языке кошек? Отвечают ученые
Для многих животных прямой зрительный контакт — это выражение агрессии, угроза. Если вы начнете смотреть в глаза собаке, которую плохо знает, то она может атаковать. Кошки, ощущающие угрозу, не сводят глаз с потенциального агрессора. Но бывалые кошатники не врут: вы действительно можете завоевать доверие осторожного кота, медленно моргнув.
Прерывание зрительного контакта означает, что вы не готовитесь к нападению, поэтому кошки обычно отвечают взаимностью и расслабляются. И эту теорию недавно подтвердили ученые из британских университетов Сассекса и Портсмута. Их научная работа, опубликованная в журнале Scientific Reports, опирается на три факта о кошках.
- Кошки используют мурлыканье как один из способов привлечь внимание человека.
- Кошки узнают свои имена даже когда их произносят незнакомые люди.
- Кошки могут тереться головой о своих хозяев, когда чувствуют их грусть.
Специалисты провели два эксперимента. Сначала они отобрали 21 кошку возрастом от шести месяцев до 16 лет и наблюдали за их поведением дома. Ученые объяснили хозяевам порядок действий, позволили кошкам устроиться в комфортном месте и попросили их обменяться медленными морганиями. После этого они провели схожий опыт, но посадили перед кошками незнакомых людей: они либо сохраняли нейтральное выражение лица, либо медленно моргали.
Эксперимент показал, что кошки чаще доверяли незнакомцам, которые медленно моргнули, прежде чем протянуть руку. Кроме того, они чаще отвечали взаимностью своим хозяевам, если те моргнули первыми. На основе этих результатов ученые заключили, что использование этого жеста в качестве знака доверия передалось кошкам именно от людей, а не наоборот. Человек считает медленное моргание позитивным жестом — и кошки поняли, что хозяева могут наградить их, если они ответят.