Что медленное моргание означает на языке кошек? Отвечают ученые

Для многих животных прямой зрительный контакт — это выражение агрессии, угроза. Если вы начнете смотреть в глаза собаке, которую плохо знает, то она может атаковать. Кошки, ощущающие угрозу, не сводят глаз с потенциального агрессора. Но бывалые кошатники не врут: вы действительно можете завоевать доверие осторожного кота, медленно моргнув.

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Прерывание зрительного контакта означает, что вы не готовитесь к нападению, поэтому кошки обычно отвечают взаимностью и расслабляются. И эту теорию недавно подтвердили ученые из британских университетов Сассекса и Портсмута. Их научная работа, опубликованная в журнале Scientific Reports, опирается на три факта о кошках.

Кошки используют мурлыканье как один из способов привлечь внимание человека.

Кошки узнают свои имена даже когда их произносят незнакомые люди.

Кошки могут тереться головой о своих хозяев, когда чувствуют их грусть.

Специалисты провели два эксперимента. Сначала они отобрали 21 кошку возрастом от шести месяцев до 16 лет и наблюдали за их поведением дома. Ученые объяснили хозяевам порядок действий, позволили кошкам устроиться в комфортном месте и попросили их обменяться медленными морганиями. После этого они провели схожий опыт, но посадили перед кошками незнакомых людей: они либо сохраняли нейтральное выражение лица, либо медленно моргали.