В iOS 17 появились отдельные ярлыки для открытия разных режимов камеры

В предстоящем обновлении iOS 17 компания Apple предлагает новые функции для приложения «Быстрые команды» (Shortcuts). Приложение, позволяющее автоматизировать выполнение задач на устройствах Apple, теперь поддерживает действия для камеры.

С помощью нового действия «Открыть камеру» пользователи смогут выбирать из множества режимов камеры, включая фото, селфи, видео, портрет и другие.

iOS 17 содержит и другие интересные функции. Для iPhone это улучшения FaceTime и Messages, режим StandBy, интерактивные виджеты на главном экране и более интеллектуальные предложения на клавиатуре. Пользователи iPad получат настраиваемый экран блокировки и поддержку микрофонов и веб-камер USB.