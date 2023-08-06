Удивительные факты о животных

Человечество — не единственный обитатель Земли: мы соседствуем с почти восемью миллионами разных видов животных. Каждый день они вызывают все новые вопросы: например, косатки, до недавних пор державшиеся в стороне от людей, начали приучать детенышей атаковать рыболовные катера. И это далеко не единственная загадка природы. Портал Vox собрал вопросы о животных, на которые не могут ответить даже ученые.

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Как именно волки эволюционировали в домашних собак?

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С точки зрения генетики волки и собаки практически идентичны (99,9% общей ДНК), но ведут они себя крайне по-разному. Собаки потеряли естественные охотничьи инстинкты, присущие волкам — а те сохранили все черты поведения, которые люди обычно не хотят видеть в собаках. И ученые все еще не могут точно сказать, что заставило волков и собак разделиться на два биологических вида.

Пока этот феномен объясняется двумя гипотезами. Либо человечество долго и старательно приручало волков, либо волки сами «одомашнили» себя, постепенно подбираясь все ближе к людским поселениям. Однозначный ответ на этот вопрос может подсказать ученым, как современные растения и животные способны адаптироваться под человеческое окружение.

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Могут ли животные ощущать скорбь?

В 2018 году самка косатки на протяжении 17 дней не отпускала тело своего погибшего детеныша. Она проплыла тысячи миль со своим «ребенком», что вызвало вопрос: неужели эта косатка скорбела по мертвому потомству? Похожие истории случались и в других уголках царства животных. Собаки отказываются покидать могилы своих хозяев, слоны собираются в «поминальные стада», гуси отказываются от пищи, когда их партнер погибает.

Наблюдая за этими явлениями со стороны, животным можно легко приписать человекоподобное поведение и эмоции, но на практике изучение того, как животные осознают смерть — гораздо более сложная тема. Некоторые ученые считают, что мы в принципе никогда не сможем понять внутренний мир животных. Другие утверждают, что подобные случаи помогают нам изучать эволюционную историю скорби — если это, конечно, действительно проявления скорби.

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Какие звуки издавали динозавры?

Ископаемые останки позволяют ученым составить неплохое представление о том, как выглядели древние динозавры — но никто до сих пор не знает, как они звучали. Мягкие ткани, в отличие от костей, не так легко превращаются в ископаемые. Рев динозавров, который можно услышать в голливудских фильмах, основан лишь на фантазии продюсеров: крик тираннозавра вообще создан на базе слоновьих звуков.

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Действительно ли насекомые вымирают?

Популяции насекомых по всей планете стремительно сокращаются, и энтомологи ломают голову над этой проблемой. Они не могут подсчитать масштабы потерь и выяснить, действительно ли этот тренд проявляется во всех точках земного шара. Тем не менее, ситуация вызывает беспокойство, т.к. насекомые являются важнейшей частью экологических систем.

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Можем ли мы отыскать «пропавшие» виды?

По мере того, как человечество меняет мир, все больше видов животных оказывается перед угрозой вымирания. Но существует одна категория, о которой часто забывают — животные, считающиеся «пропавшими». И нет, пропавший вид совсем не обязательно вымер: просто ученые не наблюдали его в дикой природе минимум 10 лет. Чтобы сохранить редких животных, мы должны знать, где они обитают — пропавшие виды очень тяжело защитить.

Может ли человек подружиться с осьминогом?

Релиз документального фильма «Мой учитель-осьминог» в 2020 году спровоцировал занимательный вопрос. Может ли между человеком и морским животным действительно завязаться настоящая дружба? Нельзя сказать, были ли отношения, показанные в фильме, искренними с точки зрения осьминога. Есть вероятность, что мы никогда не сможем понять внутреннюю жизнь животных, но подобные случаи дают пищу для интересных размышлений.

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Кто живет в таинственной «сумеречной зоне» мирового океана?

Чем глубже мы погружаемся в океан, тем меньше солнечный свет пробивается под воду. Примерно в 200 метрах под поверхностью океана находится т.н. «сумеречная зона»: регион, где практически нет света. Человечество до сих пор практически ничего о нем не знает, но морские глубины представляют собой кладезь научных открытий. Согласно некоторым теориям, в «сумеречной зоне» обитает больше рыб, чем во всем остальном океане вместе взятом — и они играют важную роль в регуляции климата планеты.

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Почему киты выбрасываются на берег?

Тысячи морских млекопитающих ежегодно попадают в западню на пляжах или мелких прибрежных водах. Статистики утверждает, что таких случаев с каждым годом становится все больше — но почему животные выбрасываются на берег? Можно ли винить человечество? Это чрезвычайно сложный вопрос: мы знаем, что люди действительно влияют на морские экосистемы, но не можем установить, как именно меняется жизнь конкретных видов.