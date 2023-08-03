Google выпустила Chrome 115 и выплатила $60 000 за дыры в V8
Вчера Google представила обновление Chrome 115, в котором разработчики устранили 17 уязвимостей, об 11 из которых сообщили сторонние исследователи в области кибербезопасности.
Среди пропатченных багов есть три бреши высокой степени риска. Проблемы несоответствия используемых типов данных затрагивают WebAssembly- и JavaScript-движок V8.
Сообщившие о трех опасных уязвимостях эксперты получили от Google 60 тысяч долларов в рамках программы по поиску багов (Bug Bounty). В частности, 43 тыс. получил исследователь с ником «Jerry», который выявил две из трех упомянутых уязвимостей: CVE-2023-4068 и CVE-2023-4070.
На последнюю из этих дыр (CVE-2023-4069) указал специалист из GitHub Security Lab, что принесло ему 21 тыс. долларов.
В обновлении есть заплатки и для других шести уязвимостей высокой степени риска. Наиболее опасная — CVE-2023-4071, возможность переполнения буфера в компоненте Visuals.
Далее идет возможность чтения и записи за пределами границ в WebGL (CVE-2023-4072), а после нее — доступ к памяти за пределами границ в ANGLE (CVE-2023-4073).
В Google отметили, что сторонние исследователи получили по программе Bug Bounty в общей сложности уже 123 000 долларов. Последняя сборка браузера Chrome имеет номера 115.0.5790.170 (для macOS и Linux) и 115.0.5790.170/.171 (для Windows).