Новая функция позволит изменить размер клавиатуры Google на смартфонах

Интересная новость для пользователей Android - компания Google представила новую функцию «Resize» в популярной клавиатуре Gboard. Обновление позволяет более наглядно и детально настраивать клавиатуру.

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Благодаря функции Resize ушли в прошлое времена ограниченных вариантов размеров клавиатуры. Теперь вы можете полностью контролировать этот параметр, перетаскивая и настраивая ее в соответствии со своими предпочтениями. Хотите более высокую или более короткую клавиатуру? Нет проблем! Просто измените ее.

9to5Google

9to5Google

9to5Google

Но этим дело не ограничивается. Google также предусмотрела регулировку ширины, позволяющую занимать не более трети экрана или половину, три четверти и более. Кроме того, можно даже перемещать клавиатуру по экрану в соответствии со своим стилем набора текста.