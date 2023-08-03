Вышла экшн-камера DJI Osmo Action 4

Компания DJI объявила о выпуске экшн-камеры Osmo Action 4. Благодаря увеличенному датчику изображения 1/1,3″, широкой диафрагме f/2,8 и возможности снимать видео 4K 120p, эта камера готова конкурировать с GoPro Hero 11 Black.

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Особенности

Видео дня

DJI Osmo Action 4 выглядит почти идентично Osmo Action 3, размер и вес такие же, как и общая эстетика. На этот раз корпус немного темнее, и, очевидно, на логотипе цифра 4, а не цифра 3.

Новинка оснащена мощным датчиком изображения 1/1,3″, широкой диафрагмой f/2,8 и размером пикселя, эквивалентным 2,4 мкм, может снимать видео 4K со скоростью 120 кадров в секунду и обеспечивает сверхширокий угол обзора 155°, что позволяет делать снимки с исключительной детализацией даже при слабом освещении. Также стоит отметить фирменную стабилизацию Rocksteady 3.0+, и режимы HorizonBalance/HorizonSteady для горизонтальных снимков.

MobiDevices

MobiDevices

Кроме того, Osmo Action 4 может снимать кадры в 10-битном формате D-. Log M для более широкого динамического диапазона, дающего больше гибкости при коррекции цвета в монтажной. Камера также поддерживает карты microSD емкостью 512 ГБ для хранения потенциально больших видеофайлов. Osmo Action 4 оснащена датчиком баланса белого, который использовался в предыдущих моделях, а также надежной и быстрой в использовании системой магнитного крепления.

Улучшена гидроизоляция, что позволяет камере погружаться на глубину до 18 м без необходимости использования дополнительного футляра. Передний (1,4 дюйма, 323 ppi, 320×320 пикселей) и задний экраны (2,25 дюйма, 326 ppi, 360×640 пикселей) управляются касанием и имеют водоотталкивающее покрытие. В камере есть три микрофона, и, похоже, DJI также работает над улучшением звука и шумоподавления.

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Ёмкость аккумулятора составляет 1770 мАч, который позволит снимать более 2,5 часов. Благодаря функции быстрой зарядки потребуется всего 18 минут, чтобы зарядить аккумулятор до 80 %. Кроме того, аккумулятор Osmo Action 4 выдерживает низкие температуры и имеет морозостойкую конструкцию (до -20 °C).

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