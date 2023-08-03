Инсайдер назвал сроки выхода Apple AirTag 2 с новым чипом

Американская компания Apple активно работает над вторым поколением геометок AirTag с новым чипом, заявил аналитик и авторитетный инсайдер Минг-Чи Куо. Об этом сообщает MacRumors.

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«Поставщики Apple начнут массовое производство AirTag второго поколения в четвертом квартале 2024 года», — отметил он.

Оригинальные метки AirTag были выпущены в апреле 2021 года по цене в $29 (около 2,7 тыс. руб.).

Аналитик уточнил, что гаджет к моменту выхода в конце следующего года будет лучше интегрирован в экосистему Apple. Например, пользователи смогут взаимодействовать с ним через гарнитуру смешанной реальности Vision Pro.

При этом Куо не предоставил никаких подробностей, как именно будет происходить совместная работа двух устройств компании из Купертино. Также он не раскрыл никаких других новых функций для трекера.

AirTag первого поколения оснащен чипом U1, разработанным Apple. Процессор позволяет использовать функцию точного поиска. С ее помощью пользователь видит точное расстояние и местоположение AirTag в пространстве.