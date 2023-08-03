Астрономы открыли рекордно тесную звездную систему

Ученые обнаружили систему из двух звезд, которые вращаются рекордно близко друг к другу. Оба объекта могли бы поместиться внутри Солнца.

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Систему назвали ZTF J2020 +5033. Она расположена на расстоянии 457 световых лет от нас. В нее входят коричневый карлик большой массы и красный карлик малой массы.

Звезды совершают взаимный оборот меньше чем за два часа. Расстояние между ними составляет меньше половины радиуса Солнца.

Коричневые карлики иногда называют «промежуточным звеном» между гигантской планетой и маленькой звездой. Они примерно в 13-80 раз крупнее Юпитера. Такие объекты достаточно массивны, чтобы поддерживать синтез дейтерия в ядрах, но не водорода.

Ранее ученые обнаружили около пяти тысяч коричневых карликов в Млечном Пути. Большинство из них изолированы. Только 1% карликов входят в двойные системы.

Исследования ZTF J2020 +5033 показали, что масса красного карлика в системе составляет 13,4% от солнечной, радиус – 17,6% от радиуса Солнца. Коричневый карлик, напротив, находится у верхнего предела массы для объектов такого рода – он в 80,1 раз массивнее Юпитера.

По мнению астрономов, оба объекта являются довольно древними. Но ранее они были значительно больше и находились в пять раз дальше друг от друга.

Когда вещество из звезды улетучивается, магнитное поле звезды замедляет его вращение. В случае двойных систем это приводит к постепенному сближению двух объектов.

Астрономы спрогнозировали, что расстояние между звездами системы ZTF J2020 +5033 продолжит сокращаться, и коричневый карлик начнет притягивать вещество от своего «компаньона». Процесс может начаться уже через несколько десятков миллионов лет, сообщает Open Journal of Astrophysics.