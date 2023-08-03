Биологи научились контролировать человеческую ДНК с помощью электричества

Швейцарские ученые впервые смогли управлять человеческой ДНК. Они нашли способ включать и выключать определенные гены, пропуская электрический ток через две медицинские иглы для акупунктуры.

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Стимуляция помогла активировать гены, продуцирующие инсулин. Исследователи назвали новую технологию «недостающим звеном» в генной терапии.

Разработка получила название «технология регулирования с приводом от постоянного тока» (в переводе – DART). По словам ученых, она обеспечивает связь между биологическими и электронными системами, которые раньше считались несовместимыми.

Так, биологические системы запрограммированы генетикой, постепенно обновляются в процессе эволюции и управляются ионами, проходящими через изолированные мембраны. Электронные системы программируются с помощью легко обновляемого программного обеспечения и управляются электронами, текущими по изолированным проводам.

Команда из Швейцарской высшей технической школы Цюриха создала «намеренно простую» технологию, чтобы установить контакт между «аналоговой» человеческой ДНК и цифровым устройством. Интерфейс DART работает на батарейках и позволяет запускать определенные реакции генов с помощью электрического тока.

Эксперименты показали, что для поддержания нормального уровня сахара в крови у диабетиков требуется всего 10 секунд воздействия тока напряжением 4,5 вольт раз в день. Данная технология может иметь широкий спектр применения – например, для производства медицинских устройств нового типа, протезов и фитнес-трекеров, сообщает Nature Metabolism.