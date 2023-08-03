Китай запустил спутник Fengyun-3 06, предназначенный, предположительно, для наблюдения за погодой. Об этом сообщает Xinhua.

Отмечается, что космический аппарат успешно вышел на заданную околоземную орбиту. Запуск спутника был произведен сегодня, 3 августа, с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 06:47 по московскому времени.

В июле издание SpaceNews сообщило, что китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация China Aerospace Science & Industry Corporation (CASIC) в конце года начнет развертывание группировки спутников дистанционного зондирования Земли на орбите высотой от 150 до 300 километров.