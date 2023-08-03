В WhatsApp появится защита от взлома с помощью адреса электронной почты

Разработчики мессенджера WhatsApp работают над новой функцией для повышения безопасности аккаунта — проверкой пользователя с помощью адреса электронной почты. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Согласно опубликованному скриншоту, WhatsApp запросит у пользователя адрес электронной почты, чтобы подтвердить учетную запись.

Добавление адреса электронной почты позволит предотвратить несанкционированные попытки переноса учетной записи WhatsApp на другое устройство, уточнили в WABetaInfo.

При этом новая функция WhatsApp будет необязательной для пользователей. Люди смогут отказаться от добавления адреса электронной почты при настройке двухфакторной аутентификации.

Эта функция находится в стадии разработки и пока доступна только некоторым пользователям бета-версии WhatsApp для Android 2.23.16.15. Ожидается, что сначала возможность появится в новой стабильной версии приложения для смартфонов на ОС Android, а уже после будет добавлена и в версию для iPhone на iOS.