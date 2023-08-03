Ученые нашли скрытый портрет под картиной Рене Магритта

Ученые отметили, что в нижней части картины, соответствующей волосам женщины, есть бледно-желтый цвет. Это может указывать на то, что незнакомка была блондинкой. Личность модели неизвестна, но, по словам специалистов, она похожа на жену и музу художника, Жоржетту. Она была продавщицей в магазине художественных принадлежностей, где Магритт покупал свои краски, они поженились в 1922 году. После своей смерти в 1986 году Жоржетта оставила музею семь картин.