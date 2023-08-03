Илон Маск объявил, что верифицированные пользователи принадлежащей ему соцсети X (ранее Twitter) получили возможность скачивать опубликованные в ней видео.

"Верифицированные пользователи могут теперь скачивать видео, если создатели такого контента позволяют сделать это", - написал он на своей странице в X.

"Нажмите на иконку "...", когда видео в полноэкранном режиме. Скоро мы добавим возможность делать это, просто нажимая на видео и удерживая, так же, как скачиваются изображения [в соцсети X]", - уточнил предприниматель механизм работы функции.

24 июля социальная сеть Twitter изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение синей птицы. Маск разместил на своей странице фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа. Он также сообщил, что домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter.