Аналитик предсказал низкий спрос на iPhone 15

Спрос на смартфоны iPhone 15 будет ниже, чем на iPhone 14, вышедший осенью 2022 года, заявил аналитик и авторитетный инсайдер Минг-Чи Куо. Об этом сообщает MacRumors.

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«Спрос на серию iPhone 15 будет ниже, чем спрос на серию iPhone 14 в этом году. Более низкий спрос может затруднить рост доходов поставщиков Apple во второй половине 2023 года», — отметил он.

По словам специалиста, предстоящая линейка iPhone будет состоять из iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Куо добавил, что все четыре модели будут оснащены портом USB-C для зарядки и Dynamic Island, который сейчас является эксклюзивным для моделей Pro-линейки iPhone 14.

Ожидается, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получат дополнительные функции, в том числе более быстрый процессор A17 Bionic, титановую рамку, настраиваемую кнопку вместо кнопки отключения звука, более тонкие рамки вокруг дисплея и улучшенный оптический зум для камеры Pro Max.