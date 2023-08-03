Солнечное извержение 2021 года одновременно накрыло Землю, Луну и Марс

Солнечная буря впервые в истории наблюдений обрушилась одновременно на Землю, Луну и Марс. Космические аппараты зафиксировали вспышку. Они также обнаружили, что частицы обладали достаточной энергией, чтобы пролететь сквозь магнитное поле Земли.

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Событие произошло еще 28 октября 2021 года, но ученые описали его только сейчас. Исследование провели представители Научно-технического университета Китая.

Данный случай стал первым, когда последствия бури заметили сразу на трех планетных поверхностях. О ней просигнализировали орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter, вращающийся вокруг Марса, марсоход Curiosity, лунный аппарат Национального космического управления Китая, автоматическая межпланетная станция Lunar Reconnaissance Orbiter (искусственный спутник Луны) и земной орбитальный аппарат CROPIS.

Землю от солнечных вспышек, как известно, защищает магнитное поле. Луна и Марс лишены его, поэтому бури способны повысить уровень радиации на них до потенциально опасных значений.

Излучение может представлять угрозу для будущих астронавтов, отметили ученые. Доза облучения выше 700 миллигрей способна вызвать лучевую болезнь, а выше 10 грей – летальный исход.

Солнечная буря 2021 года не привела к экстремальному росту радиации. Марсианская орбитальная станция зафиксировала показатель в 31 миллигрей. Но с ростом солнечной активности возможны гораздо более мощные бури, сообщает ЕКА.