Цукерберг оказался поклонником McDonald's

Глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг рассказал о своей любви к сети быстрого питания McDonald's. В посте в соцсети Threads он перечислил любимый набор еды.

«20 наггетсов, Роял Чизбургер, большой картофель фри, McFlurry с Oreo, яблочный пирожок. И, может быть, несколько чизбургеров про запас на потом», — написал миллиардер, рассуждая о своем обеде.

Цукерберг активно занимается фитнесом, в особенности джиу-джитсу и смешанными единоборствами. В соцсети его тренер возразил против такого большого заказа, заявив, что ему «нельзя никакого McDonald's».

«Я не сбрасываю вес, поэтому мне нужно около четырех тыс. калорий в день, чтобы компенсировать всю мою активность. И это так вкусно», — ответил на это бизнесмен.

По данным Business Insider, когда Цукерберг был подростком, его отец предложил сыну помочь с открытием собственного ресторана McDonald's по франшизе.