Маск анонсировал разговор с главой Apple о переменах в App Store

Владелец Twitter Илон Маск заявил, что планирует в ближайшее время провести личную встречу с главой Apple Тимом Куком, чтобы убедить его изменить размер транзакций внутри приложений через цифровой магазин App Store. Об этом сообщает 9to5Mac.

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«Apple берет 30%, но я поговорю с Тимом Куком и посмотрю, можно ли отрегулировать эту сумму до 30% от того, что оставляет Х (новое название Twitter. — «Газета.Ru»), чтобы максимизировать то, что получают создатели», — отметил бизнесмен.

По умолчанию Apple берет 30% за каждую транзакцию внутри приложений из App Store.

Сейчас пользователи Twitter могут подписаться на других авторов через приложение для iOS и оплачивать подписку ежемесячно. Эти покупки используют систему внутри приложений, которые одобрены Apple.

Маск собирается убедить Apple в корректировке соглашения таким образом, что компания будет брать только 30% от всей суммы, что остается у самого Twitter, а не общую стоимость каждой отдельной транзакции по подписке.

В прошлом миллиардер открыто критиковал правила Apple, сравнивая «секретную комиссию» App Store с «30-процентным налогом на интернет». Он также выражал поддержку Epic Games, которая вовлечена в многолетнюю судебную тяжбу с Apple по поводу правил App Store.