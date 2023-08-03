"Яндекс" готовит первую в России нейросеть для изучения программирования
Технологическая платформа "Яндекс Учебник" готовит образовательную нейросеть на базе YandexGPT для изучения программирования. Бесплатный сервис появится в открытом доступе в 2024 году, сообщили в пресс-службе платформы.
Технология предназначена для анализа выполнения заданий, поиска проблемных областей у учеников. Она будет давать персонализированные советы и позволит школьникам разных возрастов решать задачи по информатике в комфортном темпе. Сеть рассчитана на детей и подростков.
Специалисты "Яндекса" работают над нейросетью совместно с учителями информатики.
"Они будут тренировать нейросеть на базе YandexGPT, отвечая на десятки тысяч часто задаваемых вопросов по информатике и программированию на ресурсах "Яндекс Учебника", - уточнили в пресс-службе.
Бесплатным образовательным сервисом на основе нейросети после его запуска смогут воспользоваться все зарегистрированные пользователи "Яндекс Учебника".