Идентифицирован самый тяжелый кит в истории Земли

Ученые идентифицировали новый вид ископаемых китов, который является претендентом на звание самого тяжелого животного из когда-либо живших в истории Земли. Об открытии сообщается в журнале Nature.

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Новый вид был назван Perucetus colossus, что означает «колоссальный кит из Перу». Его кости были обнаружены более десяти лет назад на крутом скалистом склоне в регионе Ика на юго-востоке Перу, который в древности находился под водой и содержит окаменелости морских животных. Были найдены 13 позвонков, четыре ребра и бедренная кость. Каждый позвонок весит около 100 килограммов, а ребра имеют длину почти 1,4 метра.

Возраст окаменелостей составляет 39 миллионов лет. Анализ костей и их сравнение с ныне живущими морскими млекопитающими показал, что древний кит весил где-то между 85 и 340 тоннами, при этом вес синих китов достигает около 180 тонн. В длину животное достигало примерно 20 метров, тогда как некоторые синие киты достигают более 30 метров в длину. Это делает P. colossus, предположительно, самым тяжелым животным, но не самым большим.