Первая за почти 50 лет российская станция полетит на Луну

Первая за почти 50 лет российская лунная станция «Луна-25» полетит к естественному спутнику Земли рано утром 11 августа, время пуска ракеты назначено на 2.10 по московском времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией должна оторваться от стартового стола космодрома Восточный в 2:10.57 по московскому времени. Резервное время — в 2.35 по Москве 12 августа.

Предыдущая отечественная станция «Луна-24» была отправлена в 1976 году. Ее возвращаемый аппарат доставил на Землю около 170 граммов лунного грунта.

26 июля «Роскосмос» сообщил, что автоматическую межпланетную станцию «Луна-25», которая является частью российской лунной программы, заправили топливом и сжатыми газами.

Ранее в июле руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук Игорь Митрофанов сообщил, что первую российскую миссию на естественный спутник Земли планируется запустить с космодрома Восточный 11 августа.