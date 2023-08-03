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Первая за почти 50 лет российская станция полетит на Луну

Первая за почти 50 лет российская лунная станция «Луна-25» полетит к естественному спутнику Земли рано утром 11 августа, время пуска ракеты назначено на 2.10 по московском времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.

Первая за почти 50 лет российская станция полетит на Луну
© globallookpress.com

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией должна оторваться от стартового стола космодрома Восточный в 2:10.57 по московскому времени. Резервное время — в 2.35 по Москве 12 августа.

Предыдущая отечественная станция «Луна-24» была отправлена в 1976 году. Ее возвращаемый аппарат доставил на Землю около 170 граммов лунного грунта.

26 июля «Роскосмос» сообщил, что автоматическую межпланетную станцию «Луна-25», которая является частью российской лунной программы, заправили топливом и сжатыми газами.

Ранее в июле руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук Игорь Митрофанов сообщил, что первую российскую миссию на естественный спутник Земли планируется запустить с космодрома Восточный 11 августа.

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В том же месяце в Научно-производственном объединении имени Лавочкина рассказали, что вероятность успеха российской миссии «Луна-25» составляет не менее 80 процентов.

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