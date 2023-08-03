Суд в Москве оштрафовал Apple за неудаление запрещенного контента

Суд в Москве впервые оштрафовал Apple на 400 тыс. руб. за неудаление запрещенной информации
Судебный участок мирового судьи №422 Таганского района Москвы оштрафовал на 400 тыс. руб. компанию Apple за отказ удалять запрещенную информацию. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Таганского районного суда столицы.
«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района по делу об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, в отношении Apple Distribution International LTD организация признана виновной. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 тыс. руб.», – заявили в суде.
Ранее на компанию подобные протоколы не составляли.
Заседание частично прошло в закрытом режиме по просьбе представителей Apple.
Нарушение было выявлено Роскомнадзором, в ведомстве составили протокол и направили его в суд.