Суд в Москве оштрафовал Apple за неудаление запрещенного контента

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района по делу об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, в отношении Apple Distribution International LTD организация признана виновной. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 тыс. руб.», – заявили в суде.