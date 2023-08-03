Владельцам iPhone подсказали, в какую камеру нужно смотреть при съемке

Владельцам iPhone при съемке на смартфон в 99% случаев нужно смотреть в широкоугольную камеру, так как именно она является основной для снимков с людьми в кадре. Об этом рассказали техноблогеры с портала «Палач».

© Unsplash

В продвинутых моделях «айфонов» используется блок из трех камер: широкоугольной, сверхширокоугольной и телефото. У базовых, таких как iPhone 13 и iPhone 14 — две камеры: широкоугольный и сверхширокоугольный объективы. Смартфон переключает сенсоры в автоматическом режиме.

«Основной объектив — широкоугольный. Он расположен в левом верхнем углу задней панели устройства. В 99% случаев, когда вы будете позировать на камеру, смотреть нужно в этот сенсор», — отметили блогеры.

По словам авторов, смотреть в сверхширокоугольный объектив, расположенный справа, нужно только тогда, когда включена кнопка 0,5Х. Эта возможность позволит захватить как можно больше людей в один кадр.