Воссоздано дорогое ожерелье из древней могилы иорданского мальчика

Ученые из Университета Лазурного Берега (UCA) воссоздали внешний вид ожерелья, найденного в могиле восьмилетнего ребенка, похороненного на территории Иордании между 7400 и 6800 годами до нашей эры. Исследование опубликовано в журнале PLoS ONE.

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Ученые проанализировали элементы украшения, найденного на тело восьмилетнего ребенка, которого похоронили на территории деревни Баджи в Иордании в период между 7400 и 6800 годами до нашей эры.

Компоненты включали более 2500 разноцветных камней и ракушек, две янтарные бусинки (самые старые из известных на сегодняшний день в регионе), а также большой каменный кулон и перламутровое кольцо с изящной гравировкой. Анализируя композицию, способ изготовления и пространственное расположение этих изделий, авторы пришли к выводу, что они были частями многорядного ожерелья.

Исследователи реконструировали внешний вид оригинального ожерелья. Реплика была выставлена в музее Петры в Южной Иордании.

Многорядное ожерелье иорданского мальчика — одно из старейших и наиболее впечатляющих украшений эпохи неолита, позволяющее по-новому взглянуть на погребальные обычаи знати того времени. Изготовление ожерелья, похоже, требовало кропотливой работы, а также импорта некоторых экзотических материалов из других регионов. Изучение этого предмета раскрывает сложную социальную динамику между членами общины Баджи, включая ремесленников, торговцев и высокопоставленных лиц, которые заказывали такие изделия.