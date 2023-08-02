Samsung без объяснения ухудшила камеру флагманского смартфона

Компания Samsung без объяснения причин деактивировала функцию записи высококачественного видео на одном из своих флагманов. Об этом сообщает издание XDA.

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Журналисты портала отметили, что на проблему обратили внимание посетители Reddit. Оказалось, что после одного из последних обновлений в настройках камеры Galaxy S23 Ultra пропала опция записи 8К-видео с частотой 30 кадров в секунду. Пользователи смартфонов бренда подчеркнули, что Samsung отключила эту возможность, не объяснив причины.

Авторы издания заявили, что функция «Видео с высоким битрейтом» до сих пор осталась активной на предыдущем флагмане бренда — Galaxy S22 Ultra. Специалисты предположили, что инженеры могли отключить эту возможность и ухудшить камеру из-за проблем — ранее некоторые потребители жаловались, что при записи 8К-видео картинка начинает дрожать.

Samsung еще не выпустила официального заявления по этому поводу. Однако некоторые пользователи Reddit заметили, что обращались к сотрудникам технической поддержки компании и представители фирмы обещали разобраться с проблемой.