Появление у Apple собственного ИИ поставили под сомнение

Американская компания Apple не запустит собственный генеративный искусственный интеллект на манер чат-бота ChatGPT в 2024 году, заявил аналитик и авторитетный инсайдер Минг-Чи Куо. Об этом сообщает 9to5Mac.

© Газета.Ru

«В настоящее время нет никаких признаков того, что Apple будет интегрировать генеративный ИИ и какие-либо программы на его основе в свои устройства или проекты в 2024 году», — отметил он.

По словам Куо, это связано с тем, что пока прогресс Apple в этой технологии значительно отстает от конкурентов. В связи с этим пока компания из Купертино старается избегать публичного упоминания ИИ как термина, добавил инсайдер.

Также Куо посчитал, что объявление о проекте в области ИИ не окажет положительного влияния на цену акций Apple. Он добавил, что придерживается такой же позиции и в связи с выходом гарнитуры смешанной реальности Vision Pro в начале 2024 года.

Аналитик констатировал, что пока акции Apple могут расти в краткосрочной перспективе, но резкого скачка ждать не стоит. Куо заключил, что это не исключает того, что в итоге Apple сделает анонс, связанный с ИИ, в 2024 году, как ранее намекал журналист Bloomberg Марк Гурман.